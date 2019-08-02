Мер столиці Сомалі помер від ран, отриманих через напад смертника

Мер Могадішу, столиці Сомалі, Абдірахман Омар Осман помер у лікарні в Катарі від ран, отриманих унаслідок нападу смертника минулого тижня.

Як повідомляє Сіньхуа, президент Сомалі оголосив з цього приводу триденну жалобу.

Зазначається, що загиблий та дев’ятеро його підлеглих отримали серйозні поранення, коли 24 липня смертник підірвав себе на території міськради, забравши життя шести людей.

Терористи з аль-Шабаб, які взяли на себе відповідальність за вибух, заявили, що їх ціллю був спеціальний представник Генсека ООН в Сомалі Джеймс Сван, який напередодні теракту завершив зустріч із мером у Могадішо. Сам Сван під час вибуху не постраждав.

Мера разом з іще кількома пораненими після теракту літаком терміново доправили до Катару для надання медичної допомоги. Однак, він згодом помер у лікарні.

Сіньхуа зауважує, що бойовики аль-Шабаб були витіснені із Могадішу, але продовжують організовувати теракти та вести партизанську війну у намаганні вигнати миротворців Африканського союзу та встановити в Сомалі суворі закони шаріату.