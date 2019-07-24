Вибух бомби у столиці Сомалі: шестеро загиблих, троє поранених

Унаслідок вибуху придорожнього фугаса на околиці Могадішо, загинуло шестеро осіб, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Місцевий правоохоронець на умовах анонімності розповів, що придорожня бомба вибухнула, коли поруч проїздив пасажирський автобус”, - пише Сіньхуа.

Співрозмовник агентства додав, що бойовики з угрупування “аль-Шабаб” навмисно здійснюють напади на транспортні засоби, які перевозять вугілля до столиці країни.

Сіньхуа нагадує, що інцидент трапився всього через день після здійсненого членами “аль-Шабаб” у Могадішо вибуху, що забрав 17 життів і поранив 28 осіб.

Зауважимо, що урядові сили за підтримки миротворців Африканського союзу звільнили Могадішо від бойовиків “аль-Шабаб” ще у 2011 році, однак ця терористична група досі активна у центральних та східних районах Сомалі.