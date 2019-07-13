У Сомалі бойовики штурмували готель, є жертви

Унаслідок нападу бойовиків на готель у сомалійському місті Кісмайо, загинули щонайменше сім осіб.

Про це інформує BBC.

«Щонайменше сім осіб загинули в результаті нападу на готель на півдні Сомалі, включаючи канадсько-сомалійську тележурналістку Ходан Налайех», - йдеться у повідомленні.

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Свідки говорять, що терорист-смертник на авто з вибуховими речовинами врізався в готель Asasey в порту міста Кісмайо, а після цього бойовики штурмували будівлю.

Ісламістська група аль-Шабаб взяла на себе відповідальність за напад.