У Сомалі бойовики штурмували готель, є жертви
Укрінформ
Унаслідок нападу бойовиків на готель у сомалійському місті Кісмайо, загинули щонайменше сім осіб.
Про це інформує BBC.
«Щонайменше сім осіб загинули в результаті нападу на готель на півдні Сомалі, включаючи канадсько-сомалійську тележурналістку Ходан Налайех», - йдеться у повідомленні.
Свідки говорять, що терорист-смертник на авто з вибуховими речовинами врізався в готель Asasey в порту міста Кісмайо, а після цього бойовики штурмували будівлю.
Ісламістська група аль-Шабаб взяла на себе відповідальність за напад.