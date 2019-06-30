У Сомалі військові знищили вісім бойовиків

Урядові війська разом з місцевими збройними формуваннями вигнали бойовиків угрупування "Аш-Шабаб" із селища на півдні Сомалі.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"За повідомленням з Могадішо, представники збройних формувань у регіоні Джубаленд на півдні країни заявили, що 28 червня вони провели в провінції Нижня Джубба операцію проти екстремістського угруповання "Аш-Шабаб", у результаті чого були ліквідовані вісім бойовиків організації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, офіційний представник збройних формувань у Джубаленді повідомив, що спільно з урядовою армією Сомалі вони провели військову операцію проти опорного пункту угруповання "Аш-Шабаб" і селищі Джамамі, розгромили його і відновили контроль над населеним пунктом.

Жителі селища розповіли журналістам, що між урядовими військами й екстремістами відбулася запекла перестрілка, після чого бойовики втекли з селища.