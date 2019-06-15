У Сомалі прогриміли два вибухи: загинули восьмеро людей, 16 поранені

У столиці Сомалі Могадішо внаслідок двох вибухів у суботу, 15 червня, загинули восьмеро людей, щонайменше 16 осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє DW.

"Перший вибух стався у кварталі поблизу парламенту, де був підірваний автомобіль, другий - на автодорозі в аеропорт", - йдеться у повідомленні.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб", яке пов'язують з "Аль-Каїдою". Воно заявило, що вибухи мали завдати удару по контрольно-пропускних пунктах біля аеропорту, де розміщено багато дипломатичних установ, та президентського палацу.

За кілька годин до вибухів місцева міліція стратила дев'ятьох цивільних, яких пов'язували з "Аш-Шабаб". Це стало відповіддю на вбивство правоохоронця бойовиками терористичного угруповання.

Останніми роками в Могадишо сотні людей стали жертвами терактів, скоєних переважно в урядовому кварталі. Відповідальність за напади влада Сомалі покладає, як правило, на "Аш-Шабаб", мета якого утвердити в Сомалі ісламістську державу.

Минулого місяця Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив про збільшення кількості операцій та авіаударів проти тренувальних таборів та пунктів "Аш-Шабаба". Це призвело до переміщення членів терористичного угруповання до великих міст, зокрема Могадішо, де менша вірогідність потрапити під обстріли.