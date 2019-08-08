Мешканцям Кременчука перекривають газ, аби ввести нову послугу

Мешканцям Кременчука перекривають газ, аби ввести нову послугу

Укрінформ
7 серпня Кременчуцька міськрада зібрала екстрене засідання комісії з питань техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, аби обговорити безпідставне відключення ПрАТ «Кременчукгаз» об’єктів житлового фонду.

Про це повідомляють місцеві інтренет-видання «Кременчуцька газета» та «КременчукToday».

«Перші відключення від газу в багатоповерхових будинках  були застосовані ПрАТ «Кременчукгаз» 8 липня. Відтоді газовики відключали оселі жителів від природного газу більше ніж у 10 об’єктах  житлового фонду. Зараз у службі «1563» на обліку перебуває 7 будинків, у яких  відключено газопостачання: у двох будинках повністю, в інших - по стояках» - поінформував керівник відділу оперативного контролю за станом у місті Юрій Войтенко.

Як зазначали інші учасники засідання, представники монополіста перекривають газові вентилі без попереджень, під надуманими приводами. Пояснюють проведенням технічних перевірок газових приладів, лічильників або ж ліквідацією аварійних ситуацій на мережах. І не подають «блакитного палива», доки мешканці не підпишуть додаткових договорів на обслуговування будинкових мереж газопостачання. Хоча  єдиною підставою для відключення може стати аварійна ситуація на газових мережах або приладах газу. В інших випадках такі дії є протиправними.

«Те, що відбувається, це проблема не тільки Кременчука, а всієї України. Чому так? По-перше, до 2016 року позиція обслуговування внутрішньобудинкових мереж була закладена в тариф, який оплачувало населення, і оператор газової розподільної мережі виконував ці роботи. Потім НКРЕКП незрозуміло з яких причин викреслила цю складову з тарифу. І на сьогодні внутрішньобудинкові мережі практично не обслуговуються оператором ГРМ, оскільки це не закладено в тариф», - пояснив віце-мер Валерій Декусар.

За словами головного юриста міськвиконкому Валерія Мірошниченка, чинне законодавство не визначає механізму укладення договорів утримання та експлуатації газових систем безпосередньо з управителем. От цією прогалиною і користуються представники газової компанії.

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Отже, монополіст, аби укласти договори на обслуговування газових мереж, удався до шантажу, замість того, щоб роз’яснити проблему своїм абонентам. Між іншим, нова послуга обійдеться споживачам усього в 5 додаткових гривень на місяць.

Обурені такими діями газовиків, 6 серпня кременчужани вийшли з протестом на центральну вулицю Київську, вдавшись до її перекриття.  І це спрацювало: ситуацією перейнявся перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, який зараз тимчасово виконує обов’язки мера. Він заявив, що дії посадових осіб мають ознаки шахрайства, самоуправства і зловживання службовим становищем.

Тепер міськвиконком звернеться до Національної поліції, СБУ, Генпрокуратури, НКРЕКП, аби вони надали юридичну оцінку діям посадових осіб «Кременчукгазу».

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