У Мелітополі на СТО вибухнула газова суміш, троє травмованих
"Власник автівки Kia Ciarus приїхав до СТО для ремонту свого автомобіля та, ймовірно, під час роботи працівники забули перекрити запірний вентиль, через що стався хлопок газоповітряної суміші з подальшим горінням салону автомобіля", - повідомили в ДСНС.
Для мінімізації збитків від пожежі, чоловіки вирішили відкотити палаюче авто з будівлі сервісу технічного обслуговування, під час чого отримали опіки. Лікарі на місці події надали домедичну допомогу та 2 чоловіків доставили до Мелітопольскої міської лікарні. Один з травмованих чоловіків до лікарні дістався самостійно. Прибувши на місце події, рятувальники одразу приступили до виконання дій за призначенням. Вогнеборці провели пінну атаку на осередок загоряння.
Причина події наразі з’ясовується . За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Фото: zp.dsns.gov.ua