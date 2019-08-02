Уряд передав 1,61 мільйона гектарів поза межами населених пунктів для 762 ОТГ
Децентралізація
Укрінформ
Уряд за два роки передав 1,61 млн га земель поза межами населених пунктів для 762 об’єднаних громад.
Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.
“За два роки уряд Гройсмана передав 1,61 млн га земель поза межами населених пунктів для 762 об’єднаних громад”, - зазначив Прем'єр-міністр.
На його переконання, це важливий ресурс для розвитку ОТГ, можливість створювати нові виробництва та робочі місця.
В Україні з 2014 року відбувається децентралізація - передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування.
Фото з відкритих джерел