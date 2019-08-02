У Ладижинській ОТГ збудують три сонячні електростанції

Ладижинська об’єднана тергромада має намір збудувати три потужні сонячні електростанції, які розмістяться на території Колодистенської сільради Уманського району Черкаської області. Інвестиції складатимуть 62 млн грн.

Про це Укрінформу повідомив заступник голови Ладижинської об’єднаної територіальної громади Микола Власюк.

“Узятись за втілення такого потужного як для сільської місцевості проєкту громаді дозволило залучення одразу двох великих інвесторів - ТОВ «ЕНЕРГО ІМПУЛЬС УКРАЇНА» та ТОВ “Агропромисловий комплекс Насташка”. Запланована сума інвестицій становить 62 млн грн. Загальна площа, виділена під будівництво, - понад 77 га. Реалізувати проєкт мають протягом цього та наступного років”, - зазначив Власюк.

За його словами, ідея спорудити електростанції з’явилась рік тому, і висловили її самі інвестори. Вони вирішили будувати електростанції на місці цукрового заводу, який не працює, але займає чималий шматок землі. Ця земля непридатна для сільськогосподарської діяльності, тому вони й запропонували відповідний проєкт.

“У сенсі соціально-економічного розвитку проєкт дуже важливий для Колодистого, адже інвестори пообіцяли створити понад 40 робочих місць, 90 відсотків з яких мають дістатись жителям громади. Відтак бюджет села отримає надходження, а жителі – роботу, і, відповідно, зарплату. Крім того, використання у такий спосіб землі, що непридатна для сільського господарства, як на мою думку, сприятиме відновленню її родючості”, - підкреслив Власюк.

Один зі згаданих інвесторів також узявся облаштовувати власним коштом ринок у селі Колодисте. До кінця цього року тут планують вирівняти виділену під ринок земельну ділянку, встановити огорожу та змонтувати тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.

Тим часом «сонячну» ініціативу Ладижинської ОТГ високо оцінили фахівці Черкаського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою». Їхні коментарі опублікував інтернет-портал Черкаської облдержадміністрації.

“Одним з найбільш ефективних джерел залучення громадами коштів є встановлення сонячних панелей на території ОТГ. Окрім прямих платежів до бюджету (прибутковий податок з громадян, які працюють на підприємстві і податок на землю), реальна можливість отримати і додаткову допомогу у вигляді разових внесків та платежів інвесторів. Не говорячи про інші позитивні моменти: нові створені робочі місця, замовлення на послуги у місцевих виробників, покращення інвестиційного іміджу ОТГ”, – зазначив радник з питань регіонального розвитку Черкаського ЦРМС Григорій Перерва.

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Він уточнив, що власні доходи у бюджеті Ладижинської ОТГ затверджені на 2019 рік в сумі 34,2 млн грн, однак з них 7,1 млн грн, або 20,8 % становить акциз із палива, який з 2020 року повністю буде зараховуватися до державного бюджету.

“Тому потрібно уже сьогодні шукати компенсатори втрати значного ресурсу в громади. І дії Ладижинської громади щодо пошуку інвесторів для забезпечення добробуту ОТГ є дуже потрібними і на часі”, - додав радник з питань місцевих фінансів Черкаського ЦРМС Микола Гулько.

Утім робота Ладижинської ОТГ у плані пошуку інвесторів триває. За словами заступника голови ОТГ, нині від імені громади ведуться переговори з компанією НІБУЛОН щодо побудови елеватора. Цей проєкт передбачає створення до 100 робочих місць.

Ладижинську ОТГ створено у грудні минулого року. До її складу входить сім сіл: Текуча, Городниця, Рижавка, Колодисте, Ладижинка, Затишок і Малий Затишок.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото з відкритих джерел