В Іванівській ОТГ за грантові кошти будують садочок і ремонтують школу

У Іванівській ОТГ, що на Вінниччині, за грантові кошти ремонтують школу та будують новий дитячий садочок – реалізують перший проєкт міжнародної технічної допомоги з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за підтримки USAID.

Про це йдеться на сторінці Іванівської ОТГ у Facebook.

«Завдяки ефективній співпраці місцевої влади, громадськості та бізнесу Іванівська ОТГ у 2020 році отримає уже третю капітально відремонтовану сучасну школу для 86 учнів та новий дитячий садочок для 30 вихованців у складі двох навчальних підгруп. Я дякую активним мешканцям нашої громади за підтримку цієї ініціативи, а Міжнародній організації з міграції та USAID за високу оцінку нашої праці та можливість її співфінансування», – розповів голова Іванівської ОТГ Михайло Кулик.

Проєкт громади «Створення дошкільного навчального закладу у с. Слобідка Іванівської ОТГ» став одним з переможців проєкту «Сприяння соціально-економічному розвитку в об'єднаних територіальних громадах шляхом інклюзивного місцевого врядування» від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (IOM Ukraine) з фінансуванням Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).

Читайте також: Експерти USAID допоможуть розробляти стратегію розвитку Бахмутської ОТГ

Договір про реалізацію грантового проєкту з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні підписано у липні поточного року. Він передбачає два компоненти. Перший – це капітальний ремонт існуючої школи І-ІІ ст. с. Слобідка та будівництво (прибудова) і створення дошкільного навчального закладу виконуватиметься Іванівською сільською радою за рахунок місцевого бюджету та спонсорської допомоги (очікувана загальна вартість – понад 4 млн грн).

Окрім того, йдеться про придбання меблів, оснащення, обладнання для харчового блоку та вуличних ігрових майданчиків для функціонування майбутнього ДНЗ у с. Слобідка, яке здійснюватиметься Представництвом Міжнародної організації з міграції за фінансової підтримки USAID на загальну суму до 560 тис. грн.

Фото: facebook.com/rada.ivaniv