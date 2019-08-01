В Україні зробили перший крок до реєстрації бренду "Херсонський кавун"

На Херсонщині зареєстрували громадську спілку "Асоціація виробників Херсонського кавуна".

Про це у Facebook повідомив громадський активіст Юрій Палічев.

«Ми зареєстрували громадську спілку "Асоціація виробників Херсонського кавуна"! Це великий подарунок до Всесвітнього дня кавуна! Реєстрація громадської спілки "Асоціація виробників Херсонського кавуна" є першим офіційним кроком до реєстрації географічного зазначення "Херсонський кавун", - зазначив Палічев.

За його словами, реєструють географічні зазначення задля того, щоб захистити репутацію регіональних продуктів харчування, сприяти сільській та сільськогосподарській діяльності, допомогти виробникам отримати преміальну ціну за свою автентичну продукцію та усунути несумлінну конкуренцію та намагання ввести в оману споживачів невідповідними продуктами, які можуть мати нижчу якість або інший смак.

«Цим кроком, ми "вивчаємо мову", яку розуміє цивілізований світ», - зазначив громадський активіст.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Гола Пристань на Херсонщині 10 серпня відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль "Український кавун – солодке диво".