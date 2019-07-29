Нова українська школа: Херсонщина використала лише 18% коштів на реформу

На Херсонщині ОТГ та райони використали лише 18% коштів, виділених з обласного бюджету на реалізацію реформи «Нова українська школа», тож підготовку до нового навчального року на місцях необхідно активізувати.

Про це йшлося на селекторній нараді, на якій обговорювалися шляхи вирішення актуальних питань розвитку регіону, повідомляє пресслужба ОДА.

«Кошти на покращення освітньої галузі є, і діти повинні відчувати піклування держави про них. Прошу очільників на місцях активізуватися й розпочати закупівлю меблів, мультимедійних дощок, дидактичних матеріалів, аби школярі й студенти могли комфортно засвоювати знання під час освітнього процесу», - сказав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв.

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Як зазначалося на нараді, у квітні в райони й ОТГ області були передані кошти на реалізацію освітньої реформи, але на сьогодні вони використані в обсязі 18%. Деякі райони досі не розпочали використання виділених з обласного бюджету коштів.

Крім того, 8 лютого з обласного бюджету на місця було передано кошти на облаштування ресурсних кімнат. Нині з наявних в області сорока кімнат повністю облаштовано тільки п`ять.

У цьому зв'язку директор департаменту освіти, науки та молоді ОДА Євген Криницький наголосив, що переважна більшість районів не використовують виділені кошти за призначенням.

Фото: kherson.net