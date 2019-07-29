Нова українська школа: Херсонщина використала лише 18% коштів на реформу
Про це йшлося на селекторній нараді, на якій обговорювалися шляхи вирішення актуальних питань розвитку регіону, повідомляє пресслужба ОДА.
«Кошти на покращення освітньої галузі є, і діти повинні відчувати піклування держави про них. Прошу очільників на місцях активізуватися й розпочати закупівлю меблів, мультимедійних дощок, дидактичних матеріалів, аби школярі й студенти могли комфортно засвоювати знання під час освітнього процесу», - сказав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв.
Як зазначалося на нараді, у квітні в райони й ОТГ області були передані кошти на реалізацію освітньої реформи, але на сьогодні вони використані в обсязі 18%. Деякі райони досі не розпочали використання виділених з обласного бюджету коштів.
Крім того, 8 лютого з обласного бюджету на місця було передано кошти на облаштування ресурсних кімнат. Нині з наявних в області сорока кімнат повністю облаштовано тільки п`ять.
У цьому зв'язку директор департаменту освіти, науки та молоді ОДА Євген Криницький наголосив, що переважна більшість районів не використовують виділені кошти за призначенням.
Фото: kherson.net