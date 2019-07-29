На Донеччині цьогоріч відкриють чотири центри безпеки громадян
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної держадміністрації.
«Протягом 2019 року у Донецькій області буде відкрито ще чотири центри безпеки громадян у містах та об’єднаних територіальних громадах області», - йдеться у повідомленні.
За словами заступника голови Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна, для регіону важливо у доволі короткий термін завершити будівництво чотирьох центрів безпеки – у Новотроїцькому, Хлібодарівці, Андріївці та Ольгінці. Ці проєкти наразі на завершальній стадії будівництва, і обласна влада готова надати усю необхідну допомогу для того, аби вони почали працювати вже у цьому році.
Філашкін додав, що такі центри можуть стати "дієвим інструментом, який допомагатиме місцевій владі вирішувати дуже багато проблемних питань, пов’язаних з життєдіяльністю громади".