На Донеччині цьогоріч відкриють чотири центри безпеки громадян

У Донецькій області упродовж цього року буде відкрито чотири центри безпеки громадян - у Новотроїцькому, Хлібодарівці, Андріївці та Ольгінці.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної держадміністрації.

«Протягом 2019 року у Донецькій області буде відкрито ще чотири центри безпеки громадян у містах та об’єднаних територіальних громадах області», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна, для регіону важливо у доволі короткий термін завершити будівництво чотирьох центрів безпеки – у Новотроїцькому, Хлібодарівці, Андріївці та Ольгінці. Ці проєкти наразі на завершальній стадії будівництва, і обласна влада готова надати усю необхідну допомогу для того, аби вони почали працювати вже у цьому році.

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Філашкін додав, що такі центри можуть стати "дієвим інструментом, який допомагатиме місцевій владі вирішувати дуже багато проблемних питань, пов’язаних з життєдіяльністю громади".