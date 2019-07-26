Артпроєкт для дітей з особливими потребами презентували у Чернівцях

У Чернівцях презентували інклюзивний проєкт "Світ очима дітей", до якого планують залучити понад 200 дітей з особливими потребами та їхніх сімей.

Про це на пресконференції розповіли організатори, повідомляє кореспондент Урінформу.

"У 2018 році ми провели перший у Чернівцях дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий СонцеСвіт». А проєкт «Світ очима дітей» - це продовження діяльності, спрямованої на створення рівних умов та рівного доступу дітей з інвалідністю до сфери культури та мистецтва. Безпосередніми учасниками проєкту стануть більше ніж 200 дітей з інвалідністю та їхні родини. Вони будуть малювати, фотографувати, ставити театральні сценки, займатися іншою творчістю тощо", - розповіла під час презентації нового проєкту керівниця Арт-Інфо Центру «Czernowitz-Чернівці» Лідія Анциперова.

Інклюзивний проект «Світ очима дітей» став переможцем конкурсу у програмі «Інклюзивне мистецтво» Українського культурного фонду (УКФ) спільно з Британською Радою в Україні, та має на меті забезпечення культурних прав людей з інвалідністю.

Проєкт «Світ очима дітей» - це низка заходів, зокрема, культурно-мистецьких подій, перший з яких відбудеться 31 липня.

«Під час першого заходу десять діток з особливими потребами працюватимуть з артпедагогами. Цікаво те, що діти виконуватимуть роль педагогів, а не навпаки, - каже дитячий психолог Марія Жибчин».

Читайте також: Уряд виділив 37 мільйонів на дошкільну освіту дітей із особливими потребами

Реалізація проекту «Світ очима дітей» триватиме до 31 жовтня.

"Важливо подолати не тільки бар’єри обмеженої доступності, але й психологічні, ментальні бар’єри у суспільстві. Ми прагнемо засобами мистецтва показати як бачать світ «особливі дітки», продемонструвати їхні таланти", - додала Анциперова.

Фото: acc.cv.ua