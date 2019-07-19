Уряд виділив 37 мільйонів на дошкільну освіту дітей із особливими потребами

Уряд виділив 37 мільйонів на дошкільну освіту дітей із особливими потребами

Укрінформ
Держава вперше спрямувала на місця 37,2 млн гривень для підтримки дошкільнят з особливими освітніми потребами. Основна мета – допомогти цим дітям краще соціалізуватися в суспільстві та дати їм максимум можливостей для розвитку.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Я хочу звернути увагу на те, що саме 2019 року ми вперше виділили субвенцію на інклюзивну освіту в дошкільній освіті. Ви добре знаєте, що Запорізька область є флагманом впровадження інклюзії в закладах освіти. І вже третій рік поспіль у нас була субвенція на інклюзивну освіту в школах, але ж ми так само маємо допомогти створювати відповідне освітнє середовище для діток в інших ланках освіти. І от ця субвенція на дошкільну освіту – вона становила на цей рік понад 37 млн грн», – зазначила Гриневич.

Загалом 2018-2019 навчального року 2359 дітей з особливими освітніми потребами в Україні отримували дошкільну освіту в інклюзивних групах.

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Сьогодні, окрім субвенції для дошкільнят з особливими освітніми потребами, вже: розроблено чіткі вимоги до організації інклюзії; забезпечено фінансування додаткових занять; надано переліки, з яких можна вибрати та закупити за кошти держави обладнання для дитини з особливими освітніми потребами, щоб здобуття нею освіти було якісним та комфортним.

«Очевидно, що якість впровадження інклюзивної освіти ще потребує роботи та вдосконалення, але ми рухаємося крок за кроком. Тільки так і можна прийти до великої мети: щоб кожна дитина в школі могла соціалізуватися та навчатися у комфортних умовах», – додала міністр.

Як повідомлялося, раніше уряд затвердив правила організації інклюзії в дошкіллі.

Фото: пресслужба Міністерства освіти та науки України

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