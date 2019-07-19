Уряд виділив 37 мільйонів на дошкільну освіту дітей із особливими потребами

Держава вперше спрямувала на місця 37,2 млн гривень для підтримки дошкільнят з особливими освітніми потребами. Основна мета – допомогти цим дітям краще соціалізуватися в суспільстві та дати їм максимум можливостей для розвитку.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Я хочу звернути увагу на те, що саме 2019 року ми вперше виділили субвенцію на інклюзивну освіту в дошкільній освіті. Ви добре знаєте, що Запорізька область є флагманом впровадження інклюзії в закладах освіти. І вже третій рік поспіль у нас була субвенція на інклюзивну освіту в школах, але ж ми так само маємо допомогти створювати відповідне освітнє середовище для діток в інших ланках освіти. І от ця субвенція на дошкільну освіту – вона становила на цей рік понад 37 млн грн», – зазначила Гриневич.

Загалом 2018-2019 навчального року 2359 дітей з особливими освітніми потребами в Україні отримували дошкільну освіту в інклюзивних групах.

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Сьогодні, окрім субвенції для дошкільнят з особливими освітніми потребами, вже: розроблено чіткі вимоги до організації інклюзії; забезпечено фінансування додаткових занять; надано переліки, з яких можна вибрати та закупити за кошти держави обладнання для дитини з особливими освітніми потребами, щоб здобуття нею освіти було якісним та комфортним.

«Очевидно, що якість впровадження інклюзивної освіти ще потребує роботи та вдосконалення, але ми рухаємося крок за кроком. Тільки так і можна прийти до великої мети: щоб кожна дитина в школі могла соціалізуватися та навчатися у комфортних умовах», – додала міністр.

Як повідомлялося, раніше уряд затвердив правила організації інклюзії в дошкіллі.

Фото: пресслужба Міністерства освіти та науки України