Житомир отримає 2 мільйони євро від ЄБРР на будівництво тролейбусних ліній

Житомир отримає 2 млн євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на будівництво нових тролейбусних ліній.

Про це у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Житомир отримає грант у 2 мільйони євро від Європейського банку реконструкції і розвитку. За ці кошти плануємо збудувати нові тролейбусні лінії на Мальованку та Глибочицю, а також придбати запчастини і автоматичну мийку», - написав мер Житомира.

Він додав, що відповідну угоду підписали з в.о. директора Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Максимом Манухіним та представницею ЄБРР Сюзан Гьоранссон.

За словами Сухомлина, за 3 роки в місті збудували дві нові тролейбусні лінії на вулиці Промислову та Малікова, а у червні підписали кредитну угоду з ЄБРР на придбання 49 тролейбусів.

«Перші машини очікуємо наприкінці року», - резюмував міський голова.