Фінансовий ефект від Ради бізнес-омбудсмена перевищив 17 мільярдів

З початку діяльності Ради бізнес-омбудсмена фінансовий ефект її роботи для бізнесу перевищив 17 млрд грн.

Про це на пресконференції сказав бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всього за час нашої діяльності з травня 2015 року фінансовий ефект для бізнесу склав понад 17 млрд грн", - сказав Шемета.

Він зазначив, що у другому кварталі 2019 року значно скоротилась кількість звернень на неправомірні дії правоохоронних органів. Також, зменшилась кількість скарг від іноземних інвесторів та крупних підприємств.

Зі слів Шемети, до ТОП-10 державних органів, на які скаржилися найчастіше, як і раніше входить Державна фіскальна служба, Національна поліція, місцеві органи влади, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції. Втім, Служба безпеки України нещодавно взагалі зникла з цієї групи. Більшість звернень, які надійшли до Ради бізнес-омбудсмена були від оптових компанії (22%), виробників (13%), девелоперів (11%), приватних підприємців (11%), а також агробізнесу та гірничодобувної промисловості (9%).

Як повідомлялося, Рада бізнес-омбудсмена в Україні була створена у грудні 2014 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримки української антикорупційної ініціативи, укладеним між Кабінетом міністрів України, ЄБРР, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торговельною палатою в Україні, Європейською бізнес асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців. Однією з ключових цілей Ради бізнес-омбудсмена є забезпечення ефективної та системної комунікації бізнесу з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також державними підприємствами. Бізнес-омбудсмен розробляє рекомендації державним органам та застосовує свій авторитет, аби рекомендації було втілено вчасно та повною мірою. Він також має право передати справу до Антикорупційного бюро та привернути увагу Президента чи Прем'єр-міністра до розгляду справи.