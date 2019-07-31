Президент затвердив зміни до Угоди про малий прикордонний рух між Україною і Словаччиною
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив зміни до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух.
Відповідний Указ №568/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"Затвердити Угоду між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух від 30 травня 2008 року, яку вчинено 16 квітня року у м. Братиславі (додається)", - йдеться у документі.