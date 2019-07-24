Уряд схвалив стратегію управління кордонами до 2025 року

Кабмін схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року, яка враховує найкращі європейські практики.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет міністрів України на засіданні 24 липня своїм розпорядженням схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Міжвідомчої робочої групи з питань інтегрованого управління кордонами Іванна Климпуш-Цинцадзе, ухвалення Стратегії – черговий крок до того, щоб український кордон був безпечним і прозорим для всіх служб, чия діяльність пов’язана з його перетином, комфортним і зручним для всіх, хто його перетинає або переміщує товари.

Климпуш-Цинцадзе додала, що йдеться про повну взаємодію між митницею, прикордонниками, Збройними силами, регіональною і місцевою владою. Наразі сектор інтегрованого управління кордонами охоплює сферу компетенції десяти міністерств та низки інших ЦОВВ, кожне з яких має окрему відповідальність у розрізі державної політики у згаданій сфері.

Стратегія покликана ефективно імплементувати принципи інтегрованого управління кордонами, проголошені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.