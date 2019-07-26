У Дніпрі з отруєнням госпіталізували вже 24 працівників "Міропласту"
Укрінформ
Кількість працівників ТОВ «Міропласт», які отруїлися їжею, збільшилась до 24.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
“Станом на 7 годину 26 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ «Міропласт» (були госпіталізовані протягом 20-24 липня)”, - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Як повідомлялося, причина отруєння працівників промислового підприємства ТОВ «Міропласт» на Дніпропетровщині - сальмонела.