У Дніпрі з отруєнням госпіталізували вже 24 працівників

У Дніпрі з отруєнням госпіталізували вже 24 працівників "Міропласту"

Укрінформ
Кількість працівників ТОВ «Міропласт», які отруїлися їжею, збільшилась до 24.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“Станом на 7 годину 26 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ «Міропласт» (були госпіталізовані протягом 20-24 липня)”, - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, причина отруєння працівників промислового підприємства ТОВ «Міропласт» на Дніпропетровщині - сальмонела.

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