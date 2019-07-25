Назвали причину отруєння працівників «Міропласту» у Дніпрі

Спеціалісти Держспоживслужби у Дніпропетровській області встановили, що причиною 20 випадків гострої кишкової інфекції у працівників промислового підприємства ТОВ «Міропласт», є сальмонела.

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

«У 2-х хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, виділено збудника – Salmonella interitidis. З епідеміологічного анамнезу було встановлено, що усіх хворих об’єднує вживання страв у їдальні підприємства. Організацію харчування працівників ТОВ «Міропласт» здійснює ФОП Синявська», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області розпочато епідеміологічне розслідування та інспектування зазначеного суб’єкта господарювання, який надає послуги з організації харчування.

Спеціалістами Держпродспоживслужби у ході перевірки було виявлено порушення вимог санітарного законодавства та вимоги щодо обігу харчових продуктів, порушення технологічного процесу приготування страв. З метою локалізації спалаху гострої кишкової інфекції ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області винесено рішення про призупинення роботи їдальні ТОВ «Міроплас».

До регіональної лабораторії Держпродспоживслужби на лабораторні дослідження направлено харчові продукти та готові страви, проби питної води та змиви з об’єктів довкілля. Дослідження тривають.

Хворих госпіталізовано до міської клінічної лікарні № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової Дніпровської міської ради та Новомосковської районної лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 20-23 липня було госпіталізовано 17 працівників ТОВ «Міропласт» з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. За 24 липня кількість госпіталізованих працівників, які отруїлися від прийому їжі збільшилась до 20.