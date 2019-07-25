У Дніпрі кількість працівників підприємства, які отруїлися, зросла до 20

Кількість працівників ТОВ «Миропласт», які отруїлися їжею, збільшилась до 20.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Протягом 20-24 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 20 працівників ТОВ «Миропласт», які вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, протягом 20-23 липня було госпіталізовано 17 працівників ТОВ «Миропласт» з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.