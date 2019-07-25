Прокуратура довела - мер Сєвєродонецька порушив антикорупційний закон

Прокуратура довела в суді апеляційної інстанції вину Сєвєродонецького міського голови у порушенні вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

"Встановлено, що посадовець у порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" видав розпорядження, яким зупинив дію рішення міської ради та повернув у власну компетенцію повноваження щодо призначення собі премій та матеріальної допомоги. Як наслідок, на підставі своїх розпоряджень у період з січня по вересень 2018 року здійснено виплату понад 155 тис. грн премії та 21 тис. грн матеріальної допомоги", - інформує прес-служба прокуратури.

Під час розгляду в Луганському апеляційному суді обласна прокуратура відстояла свою позицію. Таким чином, за вчинені правопорушення посадовій особі доведеться сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, у Сєвєродонецькій міській раді триває конфлікт між міським головою Валентином Казаковим і більшістю депутатів. Вперше депутати відсторонили Казакова від виконання обов’язків мера в лютому 2016-го, зокрема звинувативши його в корупційних діяннях.

Разом із тим ознаки корупції були виявлені лише у діях мера, датованих 2018-м роком.