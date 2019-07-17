Новий очільник Луганщини закликав бунтівну Сєвєродонецьку міськраду до співпраці

Голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький відвідав Сєвєродонецьку міську раду і висловив занепокоєння станом справ у місті.

Про це повідомила пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«У ході зустрічі Віталій Комарницький висловив занепокоєння станом справ у місті: «Недоброзичливі відносини відчутні для наших мешканців, ми все це бачимо й розуміємо як громадяни. Зараз Сєвєродонецьк – столиця нашої області, так склалися обставини, і ми повинні з цим рахуватися. Обласна влада готова допомогти у проєктах з розвитку міста, оскільки ми усі тут живемо», - цитує керівника пресслужба ОДА.

Комарницький наголосив, що обласна влада вживає заходів для вирішення невідкладних проблем, зокрема, триває будівництво енергомоста у Кремінському районі, що забезпечить стале енергопостачання Луганщини. Резервне живлення області сприятиме запуску промислових підприємств, таких як ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

Звертаючись до депутатів, голова облдержадміністрації запропонував зробити міську багатопрофільну лікарню обласною, адже на Луганщині вкрай необхідно відновити медицину третього рівня.

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Як повідомляв Укрінформ, в Сєвєродонецькій міськраді конфлікт між двома депутатськими угрупованнями триває з лютого 2016 року. Як наслідок, в місті не виконуються програми розвитку. Згідно з останнім звітом фінансового управління міськради, лише по коштах загального фонду міського бюджету не освоєно близько 100 мільйонів гривень.

До речі, офіційний сайт Сєвєродонецької міськради поки що не повідомляв про зустріч, що відбулася.

Фото: loga.gov.ua