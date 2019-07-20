Пожежники ліквідували займання кабелів у лікарні Дніпра

У підвалі Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні загорілися кабелі. У ході інциденту ніхто не постраждав.

Про це інформує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«Горіли кабелі в підвальному приміщенні в блоці безперебійного живлення... Внаслідок пожежі виникло сильне задимлення на вище розташованих поверхах. За допомогою переносного пожежного турбовентилятора рятувальники здійснили видалення диму, який утворився внаслідок пожежі», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, завдяки злагодженим діям рятувальників та медичних працівників виведено на свіже повітря 81 особу, у тому числі десять дітей. Постраждалих немає.

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