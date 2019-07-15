У Мукачево горіли склади Нової пошти

Пожежу, що сталася сьогодні о пів на шосту ранку на складах Нової пошти в місті Мукачеві на Закарпатті, гасили 22 рятувальники із трьох пожежних частин.

Наразі пожежа ліквідована, причина займання встановлюється.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області.

"О 05:38 15 липня до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Кооперативній в місті Мукачево. Там зайнялася складська будівля поштової організації "Нова пошта", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, для ліквідації займання до місця було направлено вогнеборців 17-ї, 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Мукачева. Усього працювало 5 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. О 06:14 пожежу на площі близько 30 кв. м. вдалося локалізувати й о 07:05 повністю ліквідувати.

Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються. Загиблих та травмованих на пожежі не було.

У пресслужбі «Нової пошти» Укрінформу підтвердили, що на тимчасовому складі в Мукачеві сталася пожежа і постраждалих немає.

"Наразі з'ясовується причина загоряння. Завдяки оснащенню складу за всіма правилами протипожежної безпеки, вдалося швидко й ефективно загасити пожежу. Компанія виплатить компенсації клієнтам, вантаж яких постраждав, згідно оціночної вартості відправлень", - додають у компанії.

"Нова пошта" просить клієнтів бути обережними і не відправляти заборонені речі, бо це призводить до пошкоджень інших вантажів чи пожеж.

З переліком заборонених до перевезень вантажів можна ознайомитися за посиланням.

Фото: ДСНС