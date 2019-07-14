Пожежа електровоза заблокувала залізницю на Харківщині

У Валківському районі на Харківщині загорівся несправний електровоз, який знаходився у складі товарного потягу Полтава-Харків. Постраждалих унаслідок події немає, але рух залізницею призупинено.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"У Валківському районі на Харківщині сталося загорання несправного електровоза. Під час пожежі ніхто з громадян не постраждав. Наразі рух потягів призупинено", - йдеться у повідомленні

Як поінформували в поліції, 14 липня о 10:37 до чергової частини Валківського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера пожежної частини про те, що горить електровоз на залізничній станції «Пирогова» неподалік села Огульці.

Під час виїзду на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що товарний потяг рухався з Полтави до Харкова. У його складі був несправний електровоз, який транспортували для проведення ремонтних робіт. Під час руху він загорівся. Працівники пожежної служби попередньо встановили, що загоряння сталося через ймовірне коротке замикання електродротів.

Читайте також: У Харкові під час руху загорівся автобус з пасажирами

Дана подія внесена до Журналу єдиного обліку Валківського відділу поліції. Всі обставини події встановлюються.

Водночас харківський сайт "Город Х" з посиланням на користувачів соцмереж повідомляє, що потяги у 40 км від Харкова досі стоять. Південний вокзал поїзди не приймає. Пасажири, які їхали з Києва у Харків потягом "Інтерсіті", викликають таксі.