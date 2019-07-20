У Львові жертв Голокосту вшанували Ходою пам`яті та життя
Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.
“Станція Клепарів була останнім етапом шляху багатьох євреїв Львова до смерті. Звідти з березня 1942 і до початку 1943 рр. гітлерівці відправили в газові камери Белжця десятки тисяч євреїв. По цій дорозі також пройшло більше півмільйона галицьких євреїв, відправлених на знищення. Янівський табір безпосередньо пов’язаний з львівським ґетто, звідки євреїв відправляли на примусові роботи або ж на смерть. Табір був ключовою частиною механізму терору в окупованому Львові... У “Пісках” здійснювали масові розстріли практично увесь час, ще з початку існування табору. Відтак, ці місця також стали називати “Долиною смерті”, - йдеться в повідомленні.
Головна мета заходу - обговорення трагедії Голокосту і спільне примирення між нащадками жертв та катів.
Захід організувала спільнота «Живий вогонь», що діє при римо-католицькій парафії Св. Антонія у Львові, спільно з Центром незалежних харизматичних християнських церков України.