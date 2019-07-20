У Львові жертв Голокосту вшанували Ходою пам`яті та життя

Учасники Ходи пам'яті та життя пройшли від залізничної станцією Клепарів до Янівського концтабору та урочища “Піски”.

Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

“Станція Клепарів була останнім етапом шляху багатьох євреїв Львова до смерті. Звідти з березня 1942 і до початку 1943 рр. гітлерівці відправили в газові камери Белжця десятки тисяч євреїв. По цій дорозі також пройшло більше півмільйона галицьких євреїв, відправлених на знищення. Янівський табір безпосередньо пов’язаний з львівським ґетто, звідки євреїв відправляли на примусові роботи або ж на смерть. Табір був ключовою частиною механізму терору в окупованому Львові... У “Пісках” здійснювали масові розстріли практично увесь час, ще з початку існування табору. Відтак, ці місця також стали називати “Долиною смерті”, - йдеться в повідомленні.

У ході взяли участь гості з Німеччини, Австрії, Польщі та Ізраїлю.

Головна мета заходу - обговорення трагедії Голокосту і спільне примирення між нащадками жертв та катів.

Захід організувала спільнота «Живий вогонь», що діє при римо-католицькій парафії Св. Антонія у Львові, спільно з Центром незалежних харизматичних християнських церков України.