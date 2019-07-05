У Чернівцях пройшла траурна хода, присвячена роковинам початку Голокосту

У Чернівцях сьогодні відбулися мітинг та траурна хода центральними вулицями міста в пам'ять 78-их роковин початку Голокосту та депортації чернівецьких євреїв.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"5 липня на Театральній площі відбувся пам`ятний мітинг, присвячений 78-й річниці початку Голокосту та депортації чернівецьких євреїв. Після мітингу відбулась траурна хода учасників заходу шляхом постраждалих євреїв - від Театральної площі до площі Філармонії. Також память загиблих вшанували біля братської могили на єврейському кладовищі по вулиці Зеленій", - йдеться у повідомленні.

Траурна хода в пам'ять 78-их роковин початку Голокосту та депортації чернівецьких євреїв / Фото: Чернівецька ОДА, Facebook

Зазначається, що на початку липня 1941 року на території окупованої нацистською Німеччиною Буковини розпочалась фаза знищення євреїв.

За перший тиждень Голокосту загинуло понад 3 тисяч чернівецьких євреїв. В ніч в 8 на 9 липня запалав величний єврейський храм Темпль. Злочини та репресії проти чернівецьких євреїв у липні 1941 року отримали назву «кривавий липень».