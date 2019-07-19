На Донеччині обговорили пріоритети співпраці з ЮНІСЕФ
Про це інформує Донецька ОДА.
«Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко провів робочу зустріч з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Анною-Шарлоттою Сильвандер, її заступницею Лорою Білл та головою Краматорського офісу ЮНІСЕФ Романом Шейком», - йдеться у повідомленні.
Кириленко подякував Фонду за систематичну допомогу Донеччині, зокрема, у вирішенні проблем компанії «Вода Донбасу», яка забезпечує питною водою все населення області - як на контрольованій, так і на непідконтрольній українському уряду території.
«До речі, і зараз там тривають роботи, профінансовані ЮНІСЕФ, із заміни 530 метрів труби діаметром 1400 мм на 2-му Донецькому водогоні», - наголосив очільник області.
Він зазначив, що на завершальній стадії перебуває ще один спільний проєект Донецької ОДА та ЮНІСЕФ - облаштування холодової кімнати для зберігання вакцин у Селидовому. Проєкт реалізується на засадах співфінансування: кошти для ремонту приміщення виділено з обласного бюджету, обладнання закупив ЮНІСЕФ.
Своєю чергою пані Сильвандер запевнила, що Фонд продовжить фінансувати проєкти, необхідні для забезпечення життєдіяльності області.
«Ми готові обговорювати з обласною адміністрацією пріоритетні напрямки для роботи. Готові підтримувати у тому числі й компанію «Вода Донбасу». Адже дітям потрібна вода, щоб нормально жити», - зазначила представниця ЮНІСЕФ.
Фото: dn.gov.ua