На Донеччині обговорили пріоритети співпраці з ЮНІСЕФ

Очільник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко обговорив з делегацією ЮНІСЕФ пріоритетні напрямки співпраці та подякував за систематичну допомогу регіону.

Про це інформує Донецька ОДА.

«Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко провів робочу зустріч з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Анною-Шарлоттою Сильвандер, її заступницею Лорою Білл та головою Краматорського офісу ЮНІСЕФ Романом Шейком», - йдеться у повідомленні.

Кириленко подякував Фонду за систематичну допомогу Донеччині, зокрема, у вирішенні проблем компанії «Вода Донбасу», яка забезпечує питною водою все населення області - як на контрольованій, так і на непідконтрольній українському уряду території.

«До речі, і зараз там тривають роботи, профінансовані ЮНІСЕФ, із заміни 530 метрів труби діаметром 1400 мм на 2-му Донецькому водогоні», - наголосив очільник області.

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Він зазначив, що на завершальній стадії перебуває ще один спільний проєект Донецької ОДА та ЮНІСЕФ - облаштування холодової кімнати для зберігання вакцин у Селидовому. Проєкт реалізується на засадах співфінансування: кошти для ремонту приміщення виділено з обласного бюджету, обладнання закупив ЮНІСЕФ.

Своєю чергою пані Сильвандер запевнила, що Фонд продовжить фінансувати проєкти, необхідні для забезпечення життєдіяльності області.

«Ми готові обговорювати з обласною адміністрацією пріоритетні напрямки для роботи. Готові підтримувати у тому числі й компанію «Вода Донбасу». Адже дітям потрібна вода, щоб нормально жити», - зазначила представниця ЮНІСЕФ.

Фото: dn.gov.ua