На Донеччині за рахунок регіону відновлено 1057 будинків
Про це 10 липня повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.
«Відновлення приватних будинків почалось у серпні 2017 року після формування регіонального матеріального резерву. З 2017 року по теперішній за рахунок регіонального матеріального резерву відновлено вже 1057 будинків», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 10 липня голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко відвідав міста Красногорівка та Мар’їнка, оглянув житлові будинки та школи, пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації на сході України.
Оглядаючи пошкоджені приватні будинки, він зауважив, що їх треба якомога швидше відновити.
«Всі п’ять років для обласної влади надзвичайно важливим завданням було відновлення житла, яке постраждало внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків. Хочу запевнити, що цей напрямок роботи не залишиться без моєї уваги, адже відновлення миру у регіоні неможливе без відновлення належних умов для життя наших громадян», - заявив очільник області.
Фото: пресслужба Донецької ОДА