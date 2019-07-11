На Донеччині за рахунок регіону відновлено 1057 будинків

На Донеччині з серпня 2017 року за рахунок регіонального матеріального резерву відновлено вже 1057 будинків, які були пошкоджені обстрілами російських окупантів.

Про це 10 липня повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.

«Відновлення приватних будинків почалось у серпні 2017 року після формування регіонального матеріального резерву. З 2017 року по теперішній за рахунок регіонального матеріального резерву відновлено вже 1057 будинків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 липня голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко відвідав міста Красногорівка та Мар’їнка, оглянув житлові будинки та школи, пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації на сході України.

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Оглядаючи пошкоджені приватні будинки, він зауважив, що їх треба якомога швидше відновити.

«Всі п’ять років для обласної влади надзвичайно важливим завданням було відновлення житла, яке постраждало внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків. Хочу запевнити, що цей напрямок роботи не залишиться без моєї уваги, адже відновлення миру у регіоні неможливе без відновлення належних умов для життя наших громадян», - заявив очільник області.

Фото: пресслужба Донецької ОДА