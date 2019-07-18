Німеччина дасть ще понад €3 мільйони на гуманітарні проєкти для Донбасу

Федеральний уряд Німеччини обіцяє надати до 2021 року додатково €3,3 мільйона на проекти в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у пресрелізі посольства ФРН в Києві, що є у розпорядженні Укрінформу.

“За фінансової підтримки Німеччини організація «Карітас України» продовжить реалізацію своєї проєктної діяльності в Україні і в наступні роки. Федеральний уряд пообіцяв надати до 2021 року додатково 3,3 мільйона євро, німецька спілка «Карітас» надасть ще 200 000 євро”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, реалізація гуманітарних проектів організації «Карітас», які фінансуються Німеччиною, сконцентрована на районах Донецької та Луганської областей, що контролюються українським урядом.

В рамках проектів отримують допомогу (паливо, талони на медикаменти й санітарно-медичні товари, а також на основні продукти харчування) 28 000 людей. Тяжкі та хронічно хворі, а також літні люди й особи з інвалідністю у деяких важкодоступних районах уздовж лінії розмежування одержують транспортні послуги - можливість доступу до медичного обслуговування та соціальних послуг.

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Федеральний уряд Німеччини з 2014 по 2019 рік, зробив внесок у гуманітарну діяльність «Карітас» у розмірі майже 9 млн. євро. Додатково організація «Карітас» реалізувала в Україні низку соціальних проєктів (створення соціальних центрів, запровадження роботи з молоддю, соціальні послуги) в рамках фінансованою Німеччиною допомоги заради розвитку.