Червоний Хрест привіз на окупований Донбас понад 90 тонн гумдопомоги

Через КПВВ “Новотроїцьке” на тимчасово окуповану територію Донбасу прослідували 5 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, які перевезли 91,1 тонни гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. “Через КПВВ «Новотроїцьке» до ТОТУ прослідувало 5 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою (медичне обладнання, засоби гігієни та продуктові набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 91,1 тонни”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 16 вантажівок з гумдопомогою Зва даними ДПСУ, гумдопомогу відправили 17 липня.