У Василя Мосякіна не було приводу для самогубства - Сухов

У кандидата в народні депутати від Опозиційного блоку Василя Мосякіна не було приводу для самогубства - він був сповнений планів і оптимізму.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив голова міської громадської організації із захисту прав споживачів Олександр Сухов, коментуючи смерть свого давнього знайомого.

"Я знаю Василя з громадської роботи більше 15-ти років. Він кілька термінів був депутатом Первомайської міськради Миколаївської області, очолював земельну комісію. Мав свою фірму. Був веселою і щедрою людиною. Я іноді звертався до Василя Олександровича за допомогою - наша громадська організація доходів не приносила, а нам доводилося відстоювати права споживачів у суді. Мосякін завжди нам допомагав фінансово", - розповідає Олександр Сухов.

За кілька годин до трагедії Сухов з Мосякіним двічі зідзвонювалися. Говорили про майбутні вибори, обговорювали різні деталі.

"У нас були різні політичні уподобання: він був переконаний регіонал, а я - в команді Анатолія Гриценка. Але це не заважало нам товаришувати. Посміялися, обговорили передвиборчі розклади, домовилися обов'язково зустрітися після виборів. Вася анітрохи не був схожий на людину, яка вирішила звести рахунки з життям. Він не був засмучений або засмучений. Я такі речі відразу б відчув, як колишній військовий політпрацівник", - говорить Сухов.

Він вкрай скептично відноситься і до вибору рушниці як зброї для самогубства.

"З рушниці, як правило, не стріляються, та ще й у груди. Це ж треба курок натискати ногою. Тому я не вірю в самогубство Мосякіна. З версією про суїцид поліціянти явно поспішили й "дали в штангу", - переконаний Сухов.

Читайте також: На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата в депутати

Як вже повідомляв Укрінформ, 16 липня близько 19:30 в місті Первомайськ в боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата у народні депутати України, з вогнепальним пораненням. Поліція припускає самогубство.

Політична партія «Опозиційний блок» висловила співчуття родині соратника і заявила про створення "власної внутрішньої групи для з'ясування обставин загибелі".