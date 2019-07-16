Застрелений на Миколаївщині чоловік виявився кандидатом в депутати від "Опоблоку"

Кандидат в нардепи, якого знайшли застреленим на Миколаївщині, виявився опоблоківцем Василем Мосякіним. Поліція припускає самогубство.

Це Укрінформу підтвердили у самій партії.

"Сьогодні знайдено мертвим кандидата-мажоритарника від 132 округу від партії "Опозиційний блок" Василя Мосякіна. Ми висловлюємо співчуття рідним і паралельно створюємо внутрішню групу для вияснення обставин смерті загиблого, щоб правда була встановлена, а справедливість перемогла", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у депутати

Разом з тим, друзі загиблого, серед яких Олександр Сухов, теж кандидат у нардепи від партії «Громадянська позиція», не вірять у самогубство.

«Я сьогодні кілька разів розмовляв з ним розмовляв телефоном – жодних натяків на суїцид, тільки плани на майбутнє», - написав Сухов.

Загиблому було 56 років, народився у селищі Троянівське Севського району Брянської області, громадянин України. Був директором КП "Флора", членом "Опоблоку".

Як уже повідомляв Укрінформ, 16 липня близько 19:30 у місті Первомайськ у боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням. Поліція припускає самогубство.