На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у депутати

На Миколаївщині знайдено вбитим кандидата в народні депутати України – поліція припускає самогубство.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«16 липня близько 19:30 у місті Первомайськ у боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати України, з вогнепальним пораненням», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з начальником Первомайського відділу поліції Андрієм Гарастюком.

Головна версія - самогубство. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Тривають першочергові слідчі дії. Усі обставини трагедії та її причини встановлюються.