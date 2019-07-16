Кандидату в депутати погрожують розправою, поліція відкрила справу

В Івано-Франківській області поліція відкрила кримінальне провадження після того, як до правоохоронців звернувся кандидат у народні депутати, який стверджує, що йому погрожують фізичною розправою.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

"До Долинського відділення поліції з особистою письмовою заявою про погрозу фізичної розправи та пошкодженням агітаційних матеріалів на рекламних конструкціях звернувся 45-річний мешканець району, який балотується у народні депутати по виборчому округу №86. За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції.

За їхньою інформацією, заявник поскаржився, що погрози надходять телефонними дзвінками та повідомленнями, в яких зловмисники вимагають відмовитися від участі у передвиборчій кампанії. Окрім того, невідомі особи уже пошкодили його агітаційні матеріали на рекламних конструкціях – білбордах.