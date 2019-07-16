СБУ поки не має даних про втручання Росії у вибори — Баканов

СБУ на сьогодні не має даних про будь-яке втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні.

Про це заявив на брифінгу тимчасовий виконувач обов’язків керівника Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз – ні. Ми досить добре підготовлені до цієї події (виборів – ред.), і навіть якщо такі атаки відбудуться, ми зможемо ефективно їх відстояти", - сказав Баканов.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.