Сіярто заявляє, що його вояж на Закарпаття не є втручанням у вибори

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 16 липня відвідав Закарпаття, де була запланована зустріч з представниками місцевих угорських громадських організацій, відтак не бачить у цьому втручання в українські вибори.

Про це він заявив на прес-конференції в Береговому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей візит був запланований, усе відбулося в рамках дипломатичних відносин та узгоджено з відповідними дипломатичними відомствами. Це не є втручанням в українські вибори і я не вважаю, що я якимось чином щось порушую",- заявив Сіярто.

Як повідомлялося, учора заступник міністра закордонних справ Євген Божок провів зустріч з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто на тлі повідомлень про візити угорських високопосадовців на Закарпаття перед виборами. Божок підкреслив, що Будапешт повинен бути обережним і дотримуватися "червоних ліній" під час спілкування з українськими громадянами угорського походження в Закарпатській області.

21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори. Від угорської нацменшини по мажоритарному округу №73 балотується Василь Брензович. Він також був присутній на зустрічі Сіярто з представниками громадських організацій та пресою в Береговому.