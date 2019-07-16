Сіярто заявляє, що його вояж на Закарпаття не є втручанням у вибори
Про це він заявив на прес-конференції в Береговому, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Цей візит був запланований, усе відбулося в рамках дипломатичних відносин та узгоджено з відповідними дипломатичними відомствами. Це не є втручанням в українські вибори і я не вважаю, що я якимось чином щось порушую",- заявив Сіярто.
Як повідомлялося, учора заступник міністра закордонних справ Євген Божок провів зустріч з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто на тлі повідомлень про візити угорських високопосадовців на Закарпаття перед виборами. Божок підкреслив, що Будапешт повинен бути обережним і дотримуватися "червоних ліній" під час спілкування з українськими громадянами угорського походження в Закарпатській області.
21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори. Від угорської нацменшини по мажоритарному округу №73 балотується Василь Брензович. Він також був присутній на зустрічі Сіярто з представниками громадських організацій та пресою в Береговому.