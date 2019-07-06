Будапешт чекає від Зеленського розв'язання "мовного" питання

Угорщина налаштована скасувати блокування інтеграції України до НАТО в разі ухвалення поправок до законів про освіту та про мову.

Про це сказав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що бачить нового Президента України "як нову надію", і у разі, якщо Україна внесе поправки до закону про освіту і закону про мову, "ми будемо раді скасувати вето на проведення засідань Україна-НАТО".

Сіярто ще раз повторив тезу про те, що "освітній закон", так само як і "мовний закон" – забирають в угорців права, які вони вже мали". На його думку, "мовний закон" практично "вбиває" шанси використовувати угорську у держуправлінні, культурі, медіа".

У відповідь на зауваження, що вимоги внести зміни до українських законів разом із блокуванням діалогу України з НАТО є "кампанією з тиску" на Київ, Сіярто заявив, що обов’язок поважати та розвивати права меншин є частиною національної програми України щодо співпраці з НАТО. Тому Україна, на його думку, має "розібратися" з цим питанням.

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Як повідомлялося, 25 вересня 2018 року Президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", певні положення якого, зокрема ст. 7 щодо мови освіти в Україні, викликали стурбованість ряду країн. Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти та науки провести щодо цього закону консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) під час дебатів ухвалила резолюцію щодо українського закону "Про освіту". Українську владу, зокрема, закликали дослухатися до зауважень Венеціанської комісії, а також продумати "більш гнучку модель" двомовної освіти з урахуванням інтересів тих, хто належить до корінних народів та національних меншин.

Міністерство освіти та науки України заявило про згоду з висновком Венеціанської стосовно мовної статті закону "Про освіту". Вважає його збалансованим та конструктивним, готове сприяти деталізації ст. 7 у законі "Про загальну середню освіту", а також погоджується з рекомендацією продовжити перехідний період для імплементації.

Дії Угорщини, яка фактично ветує зустрічі Комісії Україна-НАТО в угоду своїм інтересам щодо блокування українських законів про освіту й про мову, Курт Волкер вважає великою помилкою, яка вигідна Росії.