Божок зустрівся з послом Угорщини через заяву Сіярто у Канаді

Т.в.о. міністра закордонних справ України Єгор Божок провів бесіду з послом Угорщини Іштваном Ійдярто через заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто у Канаді.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Під час бесіди т.в.о. міністра привернув увагу до того, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає здивування", - йдеться у повідомленні.

Божок наголосив, що в української сторони викликали подив останні висловлювання міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеційської Комісії і попереднім домовленостям.

"Українська сторона виконала рекомендації Венеційської Комісії та пішла на зустріч угорській стороні щодо імплементації Закону України "Про освіту". В Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленому 25 квітня цього року враховане прохання угорської сторони щодо продовження перехідного періоду до 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Божок нагадав, що під час його візиту у травні 2019 р. до м. Будапешт українською стороною ініційовано розробку алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах. Відповідь на пропозиції української сторони наразі не отримано.

Українська сторона готова до конструктивного діалогу з вирішення питань порядку денного українсько-угорських відносин.

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів.

Однак народні депутати від "Опозиційного блоку" зареєстрували у Верховній Раді проекти постанови про скасування закону про мову.

14 травня парламент відхилив ці проекти постанов, які блокували підписання закону, після чого Голова ВР Андрій Парубій відразу підписав закон.

Президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Угорщина неодноразово виступала проти імплементації в Україні "мовного закону". 17 травня МЗС Угорщини висловило сподівання, що новообраний президент України Володимир Зеленський "вирішить питання угорської нацменшини".

Фото: mfa.gov.ua