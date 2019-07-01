За українську мову треба воювати якістю - Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що позиції української мови слід відвойовувати передусім якістю створюваного контенту.

Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про закон про мову, то є кілька позицій. Перша: державною мовою в Україні є українська мова, ст. 10 Конституції України. Від цього ми не відійдемо ні на крок. Друге: я переконаний, що ми маємо зробити українізацію досить м'якою. Я переконаний, що для українізації більше зробили не програми уряду, а серіал "Альф". Тому що тільки в цьому серіалі ми отримали вперше зрозумілу, красиву, чисту українську мову", - сказав він.

Стефанчук зазначив, що українське розвиватиметься в країні, коли буде український софт, на який буде пільгова система підписки, буде реальне поліпшення умов для книговидавців.

За його словами, сьогодні в кінотеатрах люди із задоволенням йдуть на вітчизняні фільми і кінострічки з українським перекладом. "Я вже не можу дивитися російський переклад, він якийсь корявий для мене. Наприклад, моя дружина розмовляє російською та українською, тому що вона народилася в Польщі, а вчилася в російській школі. Але ми все одно дивимося українські фільми, український переклад", - розповів Стефанчук.

Представник глави держави у ВР переконаний, що "за мову треба воювати якістю". "Не заборонами, не утисками, а якістю. Коли український контент буде більш цікавим, більш якісним, тоді ми отримаємо зовсім інше ставлення. А держава має створити всі механізми для цього", - пояснив він.

Раніше голова Офісу Президента України Андрій Богдан в інтерв'ю ЗМІ сказав, що пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі, проте виступає проти запровадження другої державної мови.