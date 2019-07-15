На Одещині 12 дітей залишаються в лікарнях після масового отруєння в санаторії

У лікувальних закладах Одещини залишаються 12 дітей і один дорослий, які отруїлися в санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“Станом на 7 год. 15 липня в лікувальних закладах перебуває 13 осіб (з них 12 дітей)”, - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 11-12 липня до медичних закладів Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 р.н.), які відпочивали в санаторії “Медик-2” у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.