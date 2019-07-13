Зеленський доручив Труханову організувати безкоштовний в'їзд в Одеський порт для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням розв'язати питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Треба знайти можливість вирішити проблему надання земельної ділянки Одеському морському порту для облаштування в'їзду на територію порту для бізнесу, яким можна було б користуватися безкоштовно», – зазначив Глава держави, який 13 липня здійснює робочу поїздку до Одеської та Херсонської областей.

Нині існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі. Президент вважає таку ситуацію неприпустимою та наголошує, що це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

Мер міста Геннадій Труханов пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі та поінформує Президента щодо ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 липня, з робочою поїздкою відвідує Одеську та Херсонську області.