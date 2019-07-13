На посаду голови Одеської ОДА проведуть конкурс - Зеленський

На посаду голови Одеської облдержадміністрації буде проведено конкурс, як це було зроблено у Львові.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу під час наради в морському торговельному порту в Одесі.

“Голова Одеської облдержадміністрації буде призначений за конкурсом. Ми маємо такий досвід проведення у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації”, - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких, у тому числі Андрія Андрейчикова на посаду нового глави Одеської ОДА, були запропоновані Президентом Зеленським.

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11 липня громадські активісти Одеси пікетували Офіс Президента, тримаючи в руках плакати: "Вимагаємо прозорий конкурс голови ОДА", "Почуйте громадськість Одещини", "Ні - бізнес-партнерам, так – слугам народу!" та інші.

Пікетувальники вручили консультанту Зеленського листи від громадських організацій Одеси, в яких надано докази зв'язків Андрейчикова з сепаратистами і містяться заклики - провести конкурс на посаду голови Одеської ОДА, а не призначати бізнесмена Андрейчикова головою Одеської ОДА.

Що стосується конкурсу на посаду голови Львівської ОДА, то про нього Зеленський написав у соцмережах, де запропонував читачам три прізвища. Переможцем опитування став Маркіян Мальський.