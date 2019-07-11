На Одещині представники ОТГ вчились формувати оптимальну мережу освіти

На Одещині представники ОТГ вчились формувати оптимальну мережу освіти

Децентралізація
Укрінформ
На Одещині представники ОТГ обговорили, як створити належні умови для здобуття якісної освіти в навчальних закладах новостворених територіальних громад.

А також якими підходами керуватись при організації конкурсів на визначення опорних освітніх закладів, доборі педагогічних кадрів до закладів НУШ та забезпеченні взаємодії з депутатами і батьківськими комітетами?

Ці та інші питання обговорили на тренінгу "Реформа освіти в умовах децентралізації", проведеному для освітян 32 об'єднаних територіальних громад Одещини експертом з питань освіти Сергієм Дятленком. Захід організував Одеський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша мета - формування нового мислення, обмін набутим досвідом співпраці організаторів навчального процесу ОТГ з керівництвом громад та батьківськими комітетами заради забезпечення навчального процесу за стандартами Нової української школи. На відміну від заскорузлих підходів до освіти в умовах командно-адміністративної системи маємо розвивати кадрову спроможність виховувати молоде покоління, яке забезпечить подальший успішний розвиток новостворених громад", - зазначив Дятленко.

За його словами, іноді педагогічним колективам закладів, що надають високий рівень знань вихованцям, закидають відплив здібних випускників із сільських населених пунктів - до Одеси, Києва, Варшави. Краще керуватись таким підходом: а чи формує громада здібним фахівцям такі умови, щоб вони повертались у громаду з набутим багажем знань і вмінь та брали посильну участь у розвитку економічного та культурного потенціалу рідних сіл та селищ.

У нових громад є великі повноваження у зміцненні матеріально-технічної бази освітніх закладів, створенні опорних шкіл і доборі на конкурсних засадах педагогічних кадрів для закладів НУШ, формуванні методичних рад, що враховують при створенні програм та виробленні рекомендацій для педколективів як вимоги законодавчих актів, так і регіональну специфіку.

Причому освітні послуги не обмежуються уроками в школах, наголосив експерт Дятленко, "навколоурочна робота не менш важлива для формування у вихованців умінь дискутувати, співпрацювати в команді, навичок критичного мислення та розв'язання проблемних питань. Раніше школярів учили так: є відповіді правильні і неправильні, а НУШ орієнтує вихованців на пошук багатоваріантних підходів або залучення до вирішення проблем взаємодії з іншими людьми".

Учасники заходу, що очолюють відділи і сектори освіти ОТГ: Авангардівської - Ірина Солотинська, Куяльницької - Юлія Тарабаєва, Любашівської - Олександр Байрак, Слов'яносербської - Валентина Будковська та інші поділилися набутим досвідом співпраці з депутатами, батьківськими комітетами та іншими членами громад при організацій конкурсів на визначення опорних закладів, підприємств із забезпечення школярів гарячим харчуванням, підготовки документів, що регламентують освітній процес у навчальних закладах.

Як акцентували учасники заходу, що вирішили продовжити обмін думками в подальшому завдяки контактам у соцмережах, зараз важливо створити команду для вирішення актуальних внутрішніх питань, що стосуються забезпечення фінансової спроможності, результативного використання бюджетних коштів, відкритості і прозорості роботи органів управління освітою ОТГ.

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Ключовим завданням учасники заходу назвали створення в межах Одеської області команди авторитетних фахівців-консультантів, які б могли надавати необхідну підтримку працівникам освітніх органів ОТГ у ході реформування освітньої мережі. Створення таких регіональних команд стане однією з передумов успішної багатогранної дільності нових громад.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно з Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Одеський ЦРМС

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