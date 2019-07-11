На Одещині представники ОТГ вчились формувати оптимальну мережу освіти

На Одещині представники ОТГ обговорили, як створити належні умови для здобуття якісної освіти в навчальних закладах новостворених територіальних громад.

А також якими підходами керуватись при організації конкурсів на визначення опорних освітніх закладів, доборі педагогічних кадрів до закладів НУШ та забезпеченні взаємодії з депутатами і батьківськими комітетами?

Ці та інші питання обговорили на тренінгу "Реформа освіти в умовах децентралізації", проведеному для освітян 32 об'єднаних територіальних громад Одещини експертом з питань освіти Сергієм Дятленком. Захід організував Одеський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша мета - формування нового мислення, обмін набутим досвідом співпраці організаторів навчального процесу ОТГ з керівництвом громад та батьківськими комітетами заради забезпечення навчального процесу за стандартами Нової української школи. На відміну від заскорузлих підходів до освіти в умовах командно-адміністративної системи маємо розвивати кадрову спроможність виховувати молоде покоління, яке забезпечить подальший успішний розвиток новостворених громад", - зазначив Дятленко.

За його словами, іноді педагогічним колективам закладів, що надають високий рівень знань вихованцям, закидають відплив здібних випускників із сільських населених пунктів - до Одеси, Києва, Варшави. Краще керуватись таким підходом: а чи формує громада здібним фахівцям такі умови, щоб вони повертались у громаду з набутим багажем знань і вмінь та брали посильну участь у розвитку економічного та культурного потенціалу рідних сіл та селищ.

У нових громад є великі повноваження у зміцненні матеріально-технічної бази освітніх закладів, створенні опорних шкіл і доборі на конкурсних засадах педагогічних кадрів для закладів НУШ, формуванні методичних рад, що враховують при створенні програм та виробленні рекомендацій для педколективів як вимоги законодавчих актів, так і регіональну специфіку.

Причому освітні послуги не обмежуються уроками в школах, наголосив експерт Дятленко, "навколоурочна робота не менш важлива для формування у вихованців умінь дискутувати, співпрацювати в команді, навичок критичного мислення та розв'язання проблемних питань. Раніше школярів учили так: є відповіді правильні і неправильні, а НУШ орієнтує вихованців на пошук багатоваріантних підходів або залучення до вирішення проблем взаємодії з іншими людьми". Учасники заходу, що очолюють відділи і сектори освіти ОТГ: Авангардівської - Ірина Солотинська, Куяльницької - Юлія Тарабаєва, Любашівської - Олександр Байрак, Слов'яносербської - Валентина Будковська та інші поділилися набутим досвідом співпраці з депутатами, батьківськими комітетами та іншими членами громад при організацій конкурсів на визначення опорних закладів, підприємств із забезпечення школярів гарячим харчуванням, підготовки документів, що регламентують освітній процес у навчальних закладах. Як акцентували учасники заходу, що вирішили продовжити обмін думками в подальшому завдяки контактам у соцмережах, зараз важливо створити команду для вирішення актуальних внутрішніх питань, що стосуються забезпечення фінансової спроможності, результативного використання бюджетних коштів, відкритості і прозорості роботи органів управління освітою ОТГ. Читайте також: Лідер чи адміністратор: У Миколаєві обговорили роль старост в ОТГ

Ключовим завданням учасники заходу назвали створення в межах Одеської області команди авторитетних фахівців-консультантів, які б могли надавати необхідну підтримку працівникам освітніх органів ОТГ у ході реформування освітньої мережі. Створення таких регіональних команд стане однією з передумов успішної багатогранної дільності нових громад.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно з Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Одеський ЦРМС