На Одещині представники ОТГ вчились формувати оптимальну мережу освіти
А також якими підходами керуватись при організації конкурсів на визначення опорних освітніх закладів, доборі педагогічних кадрів до закладів НУШ та забезпеченні взаємодії з депутатами і батьківськими комітетами?
Ці та інші питання обговорили на тренінгу "Реформа освіти в умовах децентралізації", проведеному для освітян 32 об'єднаних територіальних громад Одещини експертом з питань освіти Сергієм Дятленком. Захід організував Одеський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наша мета - формування нового мислення, обмін набутим досвідом співпраці організаторів навчального процесу ОТГ з керівництвом громад та батьківськими комітетами заради забезпечення навчального процесу за стандартами Нової української школи. На відміну від заскорузлих підходів до освіти в умовах командно-адміністративної системи маємо розвивати кадрову спроможність виховувати молоде покоління, яке забезпечить подальший успішний розвиток новостворених громад", - зазначив Дятленко.
За його словами, іноді педагогічним колективам закладів, що надають високий рівень знань вихованцям, закидають відплив здібних випускників із сільських населених пунктів - до Одеси, Києва, Варшави. Краще керуватись таким підходом: а чи формує громада здібним фахівцям такі умови, щоб вони повертались у громаду з набутим багажем знань і вмінь та брали посильну участь у розвитку економічного та культурного потенціалу рідних сіл та селищ.
У нових громад є великі повноваження у зміцненні матеріально-технічної бази освітніх закладів, створенні опорних шкіл і доборі на конкурсних засадах педагогічних кадрів для закладів НУШ, формуванні методичних рад, що враховують при створенні програм та виробленні рекомендацій для педколективів як вимоги законодавчих актів, так і регіональну специфіку.
Ключовим завданням учасники заходу назвали створення в межах Одеської області команди авторитетних фахівців-консультантів, які б могли надавати необхідну підтримку працівникам освітніх органів ОТГ у ході реформування освітньої мережі. Створення таких регіональних команд стане однією з передумов успішної багатогранної дільності нових громад.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно з Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: Одеський ЦРМС