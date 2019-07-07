Зеленський сьогодні їде на Одещину

Зеленський сьогодні їде на Одещину

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський здійснить сьогодні, 7 липня, робочу поїздку до Одеської області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

"7 липня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Одеської області. Глава держави візьме участь в урочистих заходах до Дня Військово-морських сил ЗС України", - зазначили в ОДА.

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В облдержадміністрації не змогли надати інших подробиць програми робочої поїздки Зеленського до Одеської області.

За деякими даними, Президент представить нового голову Одеської ОДА, яким може стати Андрій Андрейчиков.

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