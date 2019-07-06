Зеленський представив нового голову Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка.

Представлення нового очільника області відбулося у приміщенні Зарапатської митниці ДФС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні заслухаємо всі проблемні речі. Будемо говорити відкрито. Але спочатку я хочу зараз призначити і привітати нового голову Закарпатської області Ігоря Бондаренка", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 26 червня уряд підтримав пропозицію Зеленського призначити Бондаренка головою Закарпатської ОДА.

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Указ президента про його призначення був підписаний 5 липня, але з'явився на сайті глави держави уже після представлення Бондаренка 6 липня.

Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом. Колишній військовий, родом з Криму. Власник мережі кав'ярень у Мукачевому та Ужгороді.