Мальський офіційно став новим главою Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

Представлення відбулося у Львівському національному університеті імені Івана Франка під час робочої поїздки Зеленського на Львівщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На церемонії представлення був присутній голова Офісу Президента Андрій Богдан та Львівський міський голова Андрій Садовий.

Зеленський нагадав, що просив львів'ян через соцмережі допомогти визначитися із кандидатурою на посаду голови ОДА. В результаті опитування найбільше голосів серед трьох запропонованих кандидатів набрав саме Мальський.

Указ про призначення Мальського головою Львівської ОДА Президент підписав 5 липня.

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35-річний Маркіян Мальський - керівник Західноукраїнського відділення об’єднання "Арцінгер". Докторант Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Має освіту економіста-міжнародника та юриста. Починав кар’єру помічником адвоката, був юристом на кількох приватних підприємствах, асистентом кафедри теорії та філософії права Національного університету "Львівська політехніка".

Мальський є сином декана факультету міжнародних відносин ЛНУ імені І.Франка.

До призначення головою Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові, позаштатним радником голови Львівської облдержадміністрації з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області.

У минулому скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата Михайла Хміля від "Батьківщини".

Одружений, має двох синів.

Раніше головою Львівської ОДА був Олег Синютка, який очолював адміністрацію понад чотири роки — з грудня 2014.