Президент призначив двох заступників голови СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Дублика та Олександра Карпенка заступниками голови Служби безпеки України.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
“Призначити ДУБЛИКА Анатолія Ярославовича заступником Голови Служби безпеки України”, - йдеться в указі №479/2019.
Попередньо глава держави звільнив Карпенка з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Крім того, президент указом №480/2019 призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління СБУ.